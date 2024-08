Museo a cielo aperto con murali e street art 

Creare un museo a cielo aperto grazie alla Street art. È l’obiettivo del progetto ideato a Paulilatino dall’assessora Antonella Casula (ora con delega all’Agricoltura ma fino a qualche mese fa titolare dell’assessorato alla Cultura) e affidato alla Pro loco e messo a punto in collaborazione con Enel distribuzione. «Questo tipo di arte gioca un ruolo cruciale nei processi di rigenerazione urbana, rivitalizzando luoghi e comunità – spiegano dal Comune – L’arte inoltre può riflettere i valori insiti anche nell’attività sportiva, contribuendo a generare un impatto positivo nei luoghi in cui viviamo». In una nota viene ricordato che la comunità paulese, unita durante la prima edizione della Giornata dello Sport #LaPassioneCheUnisce tenutasi il 2 ottobre 2022, «ha potuto beneficiare di questo messaggio, anche grazie alla presenza della Dinamo Banco di Sardegna Squadra LAB». Poi la richiesta di un contributo straordinario alla Fondazione di Sardegna. «Con il progetto di street art promosso da E-Distribuzione, avremo l'opportunità non solo di abbellire il nostro paese, ma anche di valorizzare la creatività di alcuni artisti locali» concludono. ( a.o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA