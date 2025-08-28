Musei, un’estate da record 

La Festa del Redentore ha portato il pienone nei musei della città. Numeri da record per il Man, Spazio Ilisso, Museo del Costume, Casa museo Grazia Deledda, Museo della Ceramica e museo archeologico Asproni. Migliaia gli ingressi registrati nelle giornate del 22, 23 e 24 agosto: le mostre temporanee ora in corso al Man superano di gran lunga i numeri registrati due anni fa durante la mostra record di Matisse, e allo Spazio Ilisso durante le giornate del Redentore ben 1180 ingressi. Nei tre musei facenti capo all'Isre (etnografico, deleddiano e ceramica) migliaia i visitatori nelle tre giornate. All'archeologico si sfiora il migliaio. Positivo il bilancio dell’intera estate, con un turismo sempre più indirizzato anche verso l'entroterra.

Gatti

«In tutta l'estate abbiamo registrato oltre 200 ingressi al giorno - dice la direttrice del Man, Chiara Gatti -. Siamo entusiasti della grande riposta di pubblico che il museo sta raccogliendo questa estate con tre progetti sul tema dell’isola che spaziano dal lavoro sulla Planargia alla fotografia contemporanea in Sardegna, fino alle isole del Pacifico visitate da Gauguin. Credo che la coerenza e la qualità dei nostri programmi qualifichino il panorama della proposta culturale in città. E la risonanza raggiunta a livello nazionale è testimoniata da un turismo di livello, che approda a Nuoro per visitare il Man e della cui presenza beneficia tutto il territorio».

Fois

Allo Spazio Ilisso gli eventi estivi e le collezioni affascinano sempre più persone. Da giugno ad agosto, il luogo ha animato le serate estive con un calendario culturale denso ed eterogeneo confermandosi museo vivo. «Non solo luogo di esposizione, ma anche spazio di incontro e di ascolto, dove arti diverse (musica, teatro, fotografia, letteratura) si intrecciano con la storia collettiva e diventano esperienza condivisa - dice l'editrice Vanna Fois -. Il ciclo "In attesa del Redentore", cornice entro cui sono stati ideati molti degli appuntamenti, ha rappresentato un punto di attrazione forte, capace di valorizzare la memoria e la tradizione e a un tempo di rinnovarle attraverso linguaggi contemporanei. Non si è trattato solo di accompagnare una delle feste più identitarie per la città di Nuoro, ma di rigenerarne il senso attraverso nuove forme espressive». I dati confermano questa vitalità: da giugno a oggi i visitatori sono stati 4.475, di cui 1.180 solo per le giornate del Redentore.

Lavra e Cosseddu

Affollati anche i tre musei Isre: «Migliaia di visitatori il 22, 23 e 24 - dice il presidente Stefano Lavra -. In particolare la giornata del 22 con l'inaugurazione della Mostra degli ori della Collezione Cocco, all'affascinante esposizione con i gioielli preziosi tradizionali che si potrà visitare fino al 30 settembre». Anche all'archeologico Asproni anno da record e si prospettano dati in aumento con l'arrivo dell'autunno grazie alle numerose attività e iniziative in programma. «L'estate è stata positiva. Proseguiremo il 26 settembre con l'inaugurazione di una nuova mostra per il festival della Civiltà nuragica. Avremo un nuovo logo e sito, oltre a progetti che renderanno l'autunno ricco e carico di nuovi inizi», dice il direttore Antonio Cosseddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA