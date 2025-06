Musei nazionali: l’omaggio a Lilliu, Levi e Bandinelli 

Tra i suoi pregi c’era l’ironia. Altrimenti non avrebbe detto di sé stesso di essere il “professori de is perdas beccias”, il professore delle pietre antiche. Anche se è vero, perché Giovanni Lilliu è considerato il padre dell’archeologia nuragica, colui che portò alla luce Su Nuraxi di Barumini, il suo paese natale, riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità nel 1997. Gli fanno buona compagnia Ranuccio Bianchi Bandinelli, senese, e Doro Levi, triestino. La lectio di Gianluca Scroccu, associato di Storia contemporanea dell’Università di Cagliari, stasera al Teatro dell’Arco, in via Porto Scalas 47, alle 18.30, è un’ulteriore conferma dell’impegno preso dai Musei Nazionali di Cagliari di ricostruire le origini dei percorsi storici, sociali e culturali che modellano l’identità della comunità sarda.

Grandi figure

Tutti e tre furono archeologi celebri che diedero un contributo fondamentale alla storia dell’isola, ma anche figure di grande spessore intellettuale e umano. Portarono il mondo antico nel Novecento, di cui furono protagonisti, e dedicargli l’ultima lezione di questa stagione dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio non è solo un omaggio alla memoria.

Oltre i paradigmi

Lilliu, Levi e Bianchi Bandinelli hanno ribaltato continuamente i paradigmi dell’archeologia e della storia antica, «per questa ragione li dobbiamo celebrare e, costantemente, richiamare alla pubblica attenzione» osserva Maria Antonietta Mongiu, curatrice dei Dialoghi insieme con Francesco Muscolino. Innanzitutto, «i Musei nazionali di Cagliari lo hanno fatto titolando “Ianua Doro Levi” la Rotonda d’ingresso dell’ex Regio Museo, un tempo porta d’accesso alla summa della memoria della Sardegna; poi, dedicando a Giovanni Lilliu la grande sala con i materiali “preistorici” del vecchio museo; e, infine, chiamando “Dialoghi di Archeologia Architettura Arte Paesaggio” le lectiones nella basilica di San Saturnino e nel Teatro dell’Arco, in onore e in connessione ideale con la Rivista Dialoghi di Archeologia, fondata da Bianchi Bandinelli nel 1967, a sua volta, connessa con la nuova filosofia della storia fondata da Antonio Gramsci».

Storie

Ordinario all’Università di Cagliari dal 1935 al 1938 e Soprintendente alle Opere d’arte e di antichità della Sardegna, Doro Levi scavò la necropoli preistorica di Anghelu Ruju, il nuraghe di Cabu Abbas, le necropoli puniche di Olbia, il villaggio nuragico di Serra Orrios a Dorgali; quindi curò i restauri dell'ipogeo tardo romano di S. Salvatore in Cabras. Alla fine del 1938, dispensato dal servizio a seguito delle leggi razziali, emigrò negli Stati Uniti. Bianchi Bandinelli, che insegnò a Cagliari dapprima per un anno, nel ’29-’30, e poi dal ’47 al ’50, fu un pioniere nel sostenere la necessità di interpretare gli oggetti archeologici non come semplici manufatti isolati, ma come elementi inseriti in contesti di vita, contribuendo così a ridefinire il ruolo dei musei come luoghi di ricostruzione storica e non solo di esposizione di opere uniche.

