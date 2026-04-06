Musei in rete, un tour fra archeologia e memoria 

È ripartita a Mandas la gestione unitaria del sistema museale cittadino, sull’onda dei numeri in crescita registrati negli ultimi tempi. Sempre più visitatori quando arrivano nel paese dell’ex Ducato scelgono di non fermarsi a un solo sito, ma di attraversare l’intero circuito culturale, con un tour tra archeologia, arte e memoria locale. È entrato in vigore il nuovo assetto affidato alla cooperativa Lugori, che mette in rete quattro realtà: il Museo d’arte sacra Peregrinatio Fidei, il Museo etnografico Is Lollas de is Aiaius, il Museo dell’auto d’epoca e il Polo archeologico. Il sistema punta a presentarsi in maniera coordinata, con percorsi integrati e una proposta culturale più strutturata. Non solo singoli ingressi, ma un’offerta capace di raccontare Mandas nella sua interezza. «Un lavoro corale che coinvolge operatori e territorio», sottolinea il sindaco Umberto Oppus, che ha voluto ringraziare, tra gli altri, Manuele Levanti, Pamela Di Chirico e Daniele Atzeni per l’impegno nella gestione e nella costruzione del nuovo corso. Il rilancio del sistema museale si inserisce in una strategia più ampia, che punta sulla collaborazione con i centri vicini di Suelli e Isili. In questa direzione si colloca il progetto del Treno dell’archeologia, sostenuto con un finanziamento di due milioni dal ministero della Cultura, che mira alla valorizzazione dei siti di Piscu, Su Angiu e Is Paras.

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