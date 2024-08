Musei, grotte e visite guidate, è boom di accessi 

Grotta, musei e visite guidate. Alghero fa il botto con la sua offerta culturale, complici anche le ultime giornate caratterizzate da nuvole e qualche sprazzo di pioggia. I turisti ne hanno approfittato per conoscere le bellezze storiche e paesaggistiche del territorio, a cominciare dal tour di un’ora tra i bastioni, chiese, torri e monumenti, per proseguire con i due musei cittadini.

Il Museo del Corallo, ospitato in un edificio in stile liberty di via XX Settembre, espone i gioielli in oro rosso prodotti dalle botteghe degli orafi specializzati, pezzi unici ma anche documenti e filmanti d’epoca e il Museo Archeologico, in via Carlo Alberto, allestito nei suoi tre piani per una superficie di mille metri quadrati, che raccoglie invece le testimonianze archeologiche fino all’età moderna, attraverso i contesti più rappresentativi dal punto di vista storico e scientifico e racconta al visitatore la storia di Alghero con i reperti recuperati nei villaggi nuragici e nelle necropoli ipogeiche. Con una media di venti visite guidate al giorno, la stagione si chiuderà con il segno più rispetto all’anno passato. Gli operatori culturali della cooperativa Itinera hanno accompagnato quasi 800 persone tra luglio e agosto in giro per i palazzi d’epoca, raccontando aneddoti, curiosità e la storia della città.

