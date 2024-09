Musei e torri, cercansi direttori 

Direttori cercansi. A Oristano i principali presidi culturali sono in attesa di dire addio a più o meno lunghe gestioni “ad interim”. Per qualcuno la svolta è imminente, per altri neppure all’orizzonte.

La Fondazione

È il caso della Fondazione Oristano, braccio operativo del Comune che da gennaio 2023 è retta dal direttore facente funzioni, Francesco Obinu. Un incarico “provvisorio”, così si era detto, in attesa della pubblicazione del bando per la selezione del nuovo titolare, come previsto dallo statuto. A quasi due anni di distanza, nessuna selezione. «La disponibilità finanziaria della Fondazione Oristano è nota a tutti – spiega il sindaco - Per l’attività e le ambizioni della Fondazione, in linea con la mission che il Comune le ha assegnato, occorrerebbe una figura manageriale di alto livello che comporta un compenso di una certa importanza. In questo momento, però, le risorse finanziarie a disposizione non consentono di affrontare un impegno tanto oneroso». Questioni economiche, dunque. «Comune e Fondazione stanno operando per cercare di rafforzare la struttura operativa, consolidare il campo di attività e migliorare i bilanci per poi affrontare compiutamente anche l’affidamento della direzione a un professionista - aggiunge il primo cittadino - Preciso che il direttore facente funzioni ha svolto egregiamente il compito pur in assenza delle risorse che sarebbero servite per soddisfare in pieno i servizi per i quali è nata».

Le strutture

Tra le attività “extra” portate avanti, anche la gestione “temporanea” della pinacoteca Carlo Contini, dal 2019 priva di un curatore. «Ancora per poco - assicura l’assessore alla Cultura, Luca Faedda - stiamo predisponendo il bando che sarà pubblicato a breve». Del “pacchetto” fa parte anche il Foro Boario che dopo il successo della mostra di arte contemporanea “F**king Change. Così Giusto, così sbagliato” (visitabile fino al 5 ottobre) si prepara ad ospitare un’altra esposizione di alto livello in collaborazione con l’associazione culturale Dromos: protagonista l’artista sassarese Pastorello. Intanto si attende di conoscere il nome dei nuovi direttori dell’Antiquarium arborense e dell’Istar. Il Comune non ha ancora nominato le commissioni giudicatrici, ma dagli uffici fanno sapere che alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di curatore della struttura di piazzetta Corrias, da anni guidata dall’archeologo Raimondo Zucca, hanno partecipato nove candidati. Un solo aspirante, invece, ha aderito al bando per la direzione dell’Istar e dovrebbe trattarsi dell’uscente Giampaolo Mele. Giochi fatti per quanto riguarda il Centro internazionale per la ricerca sulle civiltà egee: a ricoprire l’incarico sarà Massimo Perna.