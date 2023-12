Musei e siti storici, Oristano è muta 

Nel 2022 dei 170mila visitatori che hanno fatto tappa a Oristano, appena uno su 21 ha scelto di dedicare una giornata alla scoperta dei siti culturali cittadini. Le previsioni per l’anno in corso non si discostano molto, a confermare un’opinione diffusa tra gli operatori turistici: «La materia prima c’è, manca un’adeguata promozione». È sufficiente mettersi nei panni di un qualsiasi turista che, stando comodamente seduto in un bar di piazza Eleonora, si affida a una delle piattaforme più utilizzate, Tripadvisor, per organizzare la sua passeggiata in centro. Cliccando sulla voce “cerca nelle vicinanze luoghi da visitare”, si scopre che il museo Antiquarium Arborense occupa la quarantunesima posizione: ben distante dalle varie chiese, torri, spiagge del Sinis, e anche dalla colonia felina di Su Pallosu, dal museo paleontologico di Genoni e perfino dal centro commerciale.

Promozione assente

«Il nostro ricchissimo patrimonio culturale è sconosciuto - osserva Rossella Sanna, della catena di hotel Mistral - Oristano è un punto d’appoggio, chi arriva lo fa per visitare tutto quello che c’è attorno e che è ben valorizzato. La Fondazione Oristano sta operando bene, ma per uscire dall’anonimato occorre una scossa forte». Le fa eco Andrea Sardu, titolare di un Bed&Breakfast. «All’estero riescono a venderti qualsiasi sito come una tappa irrinunciabile del viaggio. Noi abbiamo tanto da offrire, ma non riusciamo a valorizzarlo». Per Angela Maicu, agenzia Sinis Viaggi, si sconta il prezzo di un’offerta improvvisata. «È tutto lasciato al caso – afferma – la promozione è del tutto assente». E bisogna offrire servizi adeguati, come la possibilità di prenotare il biglietto di accesso online. Un limite, da queste parti.

Il Comune

Il fatto che appena il 5 per cento dei visitatori oristanesi varchi le soglie dei principali siti culturali non sorprende neppure l’assessore Luca Faedda. «Le zone archeologiche del territorio hanno siti ben valorizzati – ammette – ma è anche vero che le risorse disponibili per la promozione non sono le stesse del nostro Comune». Non è una resa. Anzi. «Sono convinto che occorra investire sulla storia giudicale di Oristano, ho in mente un progetto di lungo respiro». È in fase esecutiva il progetto di riqualificazione del museo di piazzetta Corrias: 500mila euro per eliminare le barriere architettoniche e creare un allestimento più dinamico e moderno (altri 200 mila euro arriveranno con un’altra misura di finanziamento) . «L’incarico è stato affidato allo studio Azzurro di Milano, gruppo di alto livello – fa sapere Faedda – i lavori dovranno essere rendicontati entro il 2026».

RIPRODUZIONE RISERVATA