Musei e concerti oltre Sant’Efisio 

Dieci camere d’albergo su dieci sono occupate, i taxi lavorano a regime, bar e ristoranti tutti aperti (e sold out), così come molte altre attività commerciali, soprattutto nei quartieri di Stampace, Marina e Villanova. E ancora, eventi culturali, concerti, feste, mostre, musei, monumenti. Benvenuti al Primo maggio di Cagliari. La città, che fino a giovedì festeggia Sant’Efisio si scopre ancora una volta «completamente aperta», dice l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia. Per chi decide di trascorrere il Primo maggio fuori casa (e sono tanti), l’offerta non manca: c’è la possibilità di visitare i musei (tutti aperti, tutto il giorno), o magari essere protagonista di uno dei tanti appuntamenti musicali della giornata. «Tutte le attività sono pronte ad accogliere le migliaia di fedeli e turisti», spiega ancora Sorgia. Tra questi ultimi ci saranno anche più di duemila croceristi stranieri che sbarcheranno in via Roma alle 7.

Arte, cultura e ambiente

Il clou, naturalmente, è la Festa di Sant’Efisio. Ma è indubbio che la giornata si arricchisce con l’apertura tutto il giorno di tutti i musei. A Palazzo di Città c’è ancora Ludica, la bellissima mostra del giocattolo, mentre in viale Trento (con orario continuato) imperdibile per gli appassionati (ma non solo) il museo della Lego. Alla Galleria Comunale (Ai Giardini pubblici) c’è la mostra di Lia Drei, mentre d’arte Siamese si può visitare la bellissima collezione di “Stefano Cardu”. «Tutti i musei saranno aperti con il nuovo orario fino alle 19», spiega l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau. «La città propone un’offerta culturale ricchissima, anche nella giornata del Primo maggio», aggiunge. Unica nota negativa, le prenotazioni: sul sito dei musei civici è impossibile prenotare una visita per lunedì 1 maggio, perché le pagine web non sono aggiornate. Nella “normalità” (ma non il primo maggio), infatti, il lunedì i musei e centri d'arte sono chiusi. Al Museo Archeologico nazionale di piazza Arsenale si possono ammirare i Giganti di Mont’e Prama. Tutti aperti anche monumenti e centri culturali d’arte: sulla Torre dell’Elefante sarà possibile arrivare solo fino al quarto piano (biglietteria in via Santa Croce 2), ma il clou dei monumenti è l’Anfiteatro che il Comune ha aperto per un nuovo tratto alle visite.

Chi vuole scoprire un angolo di paradiso verde nel cuore della città, può visitare l’Orto botanico di via Sant’Ignazio, che resterà aperto dalle 13 alle 18. Oppure prenotare un’escursione tra i canali navigabili o in bici al Parco di Molentargius dove i fenicotteri stanno nidificando proprio in queste settimane.

Canti, balli e folk