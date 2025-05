Musei, domani si entra gratis: visite guidate (anche) in sardo 

Domani dalle 8.45 alle 19.45 (ultimo ingresso ore 19) l’ingresso nei Musei nazionali della Cittadella sarà gratuito come ogni prima domenica del mese. Quelli più importanti, riconosciuti come tali da una riforma, hanno smesso di essere un ufficio delle locali Soprintendenze per diventare istituti autonomi dotati di un proprio bilancio e di un proprio statuto. Nei Musei nazionali di Cagliari, che quest’anno compiono 225 anni, la gratuità comprende la visita alle collezioni del Museo archeologico e della Pinacoteca, rimessi a nuovo grazie ai finanziamenti del Pnnr. Contengono manufatti che raccontano oltre 8000 anni di storia della cultura materiale della Sardegna e delle sue relazioni con l’Europa e col Mediterraneo.

Gli appuntamenti

Domani in prosecuzione delle visite guidate in lingua sarda, promosse dal personale dei Musei nazionali, dopo quelle in variante campidanese, Maria Antonietta Mongiu, archeologa e componente del Cda dei Musei nazionali, alle 10 presenterà, in lingua sarda logudorese, le collezioni archeologiche esposte nel piano terra del Museo archeologico.

In Pinacoteca alle 11 Alessandra Menesini, critica d’arte e componente del direttivo dell’Associazione Amici dei Musei nazionali di Cagliari: Il colore nell’arte contemporanea. Alle 11.30 Franco Masala, storico dell’arte e presidente dell’Associazione: Splendide cornici. A mezzogiorno Marco Antonio Scanu storico dell’arte: Il pellegrinaggio estremo della contessa Violante Carroz.

