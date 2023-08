Musei civici, via agli incontri per le visite didattiche 

Mostre e non solo. Con attività di didattica e divulgazione artistica rivolte a piccoli e grandi, i Musei Civici propongono a settembre di un ricco cartellone di appuntamenti. Previste anche una serie di iniziative legate alla Notte dei Ricercatori con speciali visite notturne ai musei.

Settembre è il mese della riapertura delle scuole ed è per questo che i Servizi Educativi dei Musei Civici incontreranno gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado per presentare il catalogo aggiornato delle attività didattiche per l'anno scolastico 2023 - 2024. Durante i tre incontri previsti per le 16 di mercoledì 13 alla Galleria Comunale, del 20 al Museo d'Arte Siamese "Stefano Cardu" e del 27 al Palazzo di Città, gli storici dell'arte racconteranno le sedi museali che ospiteranno ciascun appuntamento, illustrando i laboratori pensati appositamente per le raccolte permanenti e le mostre temporanee. Ciascun incontro va inteso come strumento di coinvolgimento e come attività preliminare alle visite scolastiche.

Ritornano anche i laboratori creativi alla Galleria Comunale: mercoledì 27 alle 16 per i bambini d'età compresa tra i 3 e i 5 anni; giovedì 28 per quelli dai 6 ai 10 anni. Il 29 settembre infine torna Sharper Night - la Notte Europea dei Ricercatori con una serie di attività rivolte ad un pubblico di tutte le età.

