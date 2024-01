Musei civici, un mese di eventi 

Terminate le festività legate al Natale e al Capodanno, i Musei civici ripartono con numerose mostre e attività didattiche rivolte a piccoli e adulti. A fine mese anche un evento speciale che porterà le collezioni comunali tra i pazienti dell’ospedale “Businco”.

Dopo le “Colazioni al museo” di ieri, con la visita alla mostra “I fratelli Melis. Una famiglia d'arte nell'isola dei colori" al Palazzo di città, giovedì 18 gennaio nella Galleria comunale d'Arte si terranno una serie di attività didattiche per i bambini dai 3 ai 10 anni. Si inizia alle 15 con la lettura del racconto “Il pinguino che aveva freddo” di Giordano Philip. Il piccolo pinguino Milo aveva tanto freddo, fino a quando il suo amichetto speciale, un pappagallo, ha cucito per lui una splendida sciarpa. I piccoli partecipanti dopo aver ascoltato questa storia di profonda amicizia, proveranno a creare un manufatto da regalare a chi amano. Questa attività è proposta per i bambini tra i 3 e ii 5 anni accompagnati da un adulto. Alle 16.30 i bambini dai 6 ai 10 anni saranno stimolati a sviluppare la loro creatività e fantasia costruendo con materiali da riciclo un piccolo animale per ricreare l'atmosfera dell'inverno.

Il 20 gennaio alle 11 ripartono anche gli “Influencer tour”. L'incontro prevede la presentazione della mostra temporanea “Passaggi in chiaroscuro. Il percorso artistico di Caterina Lai (2000-2023)” e un approfondimento sulle opere di Francesco Ciusa. Saranno gli influencer, poi, a condividere, attraverso i canali social, l'esperienza con i loro followers.Il 28 gennaio alle 16, sempre alla Galleria comunale d’Arte, ripartono gli “Aperitivi tematici”. Gli storici dell'arte dei Musei civici proporranno ai visitatori un percorso guidato alla mostra temporanea che si concluderà con la degustazione di un bicchiere di vino.

