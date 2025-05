Musei, castello e Casa del pane fanno il record di visitatori 

Successo a Sanluri per l’edizione 2025 di Monumenti aperti: il 21° appuntamento in città si è chiuso domenica con un record di presenze, mille solo nei musei, il castello, la Casa del Pane, l’esposizione storico-etnografica dei Cappuccini. Mancano i dati degli ospiti negli altri 8 monumenti, per la maggior parte le chiese cittadine, il convento e il piccolo santuario campestre dedicato a Sant’Antiogu Becciu.

È toccato agli alunni, dai bambini della materna ai ragazzi delle superiori, accompagnare e raccontare ai turisti la storia del vasto patrimonio culturale del territorio. Ai piccoli e giovani ciceroni va il riconoscimento dell’assessora alla cultura, Roberta Casta: «La kermesse – dichiara – è anche un modo per rendere protagonisti e avvicinare i giovani ai luoghi della cultura e alle bellezze che ci circondano».

Il difficile compito di cimentarsi davanti a un pubblico attento e curioso, i ragazzi l'hanno affrontato con determinazione e col sorriso, come solo loro sanno fare.

«Nonostante le tante attività concomitanti nei paesi vicini – rimarca l’assessore al turismo, Fabrizio Collu – abbiamo registrato numeri importanti. Un passo in avanti sul lavoro che va avanti da anni nella promozione del territorio. Ringraziamo i turisti che sono venuti a trovarci e hanno scoperto il ricco patrimonio storico e culturale di Sanluri». (s. r.)

