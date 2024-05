Musei aperti oggi anche di notte in tutta Europa (ingresso 1 euro) A Cagliari una card per un abbonamento annuale a basso costo 

Musei aperti questa notte dalle 20 alle 23 in occasione della “Notte Europea dei Musei” che si svolge in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Come nel resto d’Italia si accede ai Musei nazionali di Cagliari al costo simbolico di 1 euro (la biglietteria chiude alle 22).

Sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il restauro della Porta dell’ex Regio Arsenale: spetterà alla luce il compito di esaltare l’architettura ottocentesca e il complesso apparato iconografico pensato dal Conte Boyl nel 1825 e riportato all’antico splendore. In questo modo i Musei si aprono ancora di più alla città con la riqualificazione degli spazi urbani della piazza Arsenale per proseguire, successivamente, col restauro di Porta Cristina.

Oggi nella Pinacoteca nazionale, nello spazio dedicato al nuovo allestimento che ha riconquistato accessibilità e atmosfere suggestive, lo storico dell’arte Marco Antonio Scanu e l’antropologa culturale Susanna Paulis illustreranno i Retabli dei San Francesco di Stampace e La cultura materiale di ambito etnografico.

Ma non è ancora finita: verrà proposta una card – dal costo contenuto – che garantisce l’ingresso per dodici mesi al Museo archeologico, alla Pinacoteca nazionale e nello Spazio San Pancrazio. Sono compresi gli eventi e le iniziative che i Musei nazionali organizzano anche con altre istituzioni per far conoscere le attività dell’Istituto e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale, comprese le arti performative.

La Notte dei Musei, nata nel 2004 su iniziativa del ministero della Cultura francese, col patrocinio di Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM, ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale dell’Europa e di metterne in evidenza i comuni denominatori.

