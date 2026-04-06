Musei aperti e bar chiusi nel centro città 

Nuoro è da sempre considerata l’Atene Sarda e anche in queste festività pasquali ha confermato questa sua propensione: musei aperti, visitatori che non mancano. La giornata di sole, anche per chi è rimasto in città, invitava a passeggiare nelle vie cittadine e quindi a raggiungere i luoghi d’incontro. Peccato che in centro, da via Ciusa fino alla chiesa delle Grazie e per buona parte di via La Marmora, non ci fosse neanche un bar aperto. Tutto chiuso, sbarrato, impossibile prendere un aperitivo, un cappuccino. Nel primo pomeriggio l’antica via Majore, appariva come un deserto percorso da cittadini smarriti che vedevano appunto come un miraggio un locale aperto. I turisti arrivati in città per visitare i musei hanno trovato l’amara sorpresa, con i distributori automatici presi d’assalto.

Unico presidio in centro, fortunatamente, una gelateria, presa d’assalto in piazza Vittorio Emanuele da chi ha deciso di trascorrere il lunedì dell’Angelo in città. È vero che la Pasquetta si passa tradizionalmente in campagna o fuori porta, ma in questo caso almeno un minimo di servizio dovrebbe essere garantito e l’amministrazione comunale, attraverso l’assessore Pino Mercuri, dovrebbe esercitare il suo ruolo per assicurare un minimo di programmazione.

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