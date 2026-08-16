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Dorgali.
17 agosto 2026 alle 00:56

Musei all’aperto, S’Abba Frisca è tra i migliori 

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Il parco museo S'Abba frisca di Dorgali è tra i dieci migliori musei all'aria aperta del mondo. A inserirlo nella classifica è il quotidiano spagnolo El País, che lo affianca a realtà internazionali come l'Edo museum di Tokyo, lo Skansen di Stoccolma, il Bomas of Kenya di Nairobi.

Il riconoscimento arriva a 21 anni dall'apertura della struttura e premia la capacità di unire cultura, paesaggio e memoria attraverso la valorizzazione di stili di vita perduti, architetture storiche e natura. Il museo è nato all'interno di un'azienda agricola familiare di oltre due secoli fa, e custodisce oltre 4.500 reperti datati tra il 1650 e il 1940.

«Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e che conferma la bontà del grande lavoro svolto da ormai 50 anni nella valorizzazione di un importante presidio culturale e di una collezione etnografica che continua a crescere per valore e diversità, grazie al fondamentale contributo della comunità di Dorgali», dice la direttrice Laura Caterina Motzo. Il parco, aperto nel 2005, continua a investire sulla propria offerta con allestimenti, laboratori, attività dedicate alle arti e ai mestieri, oltre a progetti di catalogazione e digitalizzazione. A Ferragosto si è tenuta l'inaugurazione del “Museo vivente” con gli artigiani del territorio. ( g. p. )

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