Muscau si defila dal Campo Largo 

La notizia, se dovesse essere confermata, sarebbe clamorosa: Francesco Muscau, di Alleanza Verdi Sinistra potrebbe scegliere una strada che si discosta dal Campo largo e scendere in campo come candidato a sindaco di Nuoro. Con quale alleanza? In un nuovo schieramento capace di aggregare a sé forze riformiste, autonomiste e moderate, creando di fatto un terremoto nei due poli, sia nel campo largo che nella grande alleanza di civiche di centrodestra.

L’indiscrezione ieri è stata definita verosimile nell’ambiente politico cittadino, ma non dal diretto interessato: il suo numero di telefono squillava senza risposta.

Nuovo scenario

Dalla mattina di ieri, la notizia ha iniziato a rimbalzare sino ad crescere nel pomeriggio con un frenetico interloquire tra forze politiche. Qualcuno si attendeva una nota ufficiale, che non è stata resa pubblica. Ma le conferme delle voci sono arrivate da più fronti politici, tanto da far crescere l’indiscrezione come qualcosa di più di un possibile nuovo scenario, consegnando la nascita di uno schieramento che a meno di sessanta giorni potrebbe sottrarre sia dal Campo largo, sia dalla grande alleanza liste civiche del centrodestra e non solo forze. Una novità assoluta.

Un’ipotesi che evidentemente covava da tempo, da quando anche sul tavolo del Campo largo sono nati malumori dopo l’investitura di Emiliano Fenu come candidato sindaco direttamente da parte di Giuseppe Conte.

Da una indiscrezione capace di deflagrare in città come una bomba politica ad una certezza: il Partito Democrazia sovrana e popolare ha ufficializzato la candidatura di Domenico Mele alla carica di sindaco di Nuoro. Una scelta che il partito presenta con convinzione, ponendo l’accento sulle qualità personali, professionali e politiche del candidato.

Domenico Mele è una figura nota nel panorama nuorese, per la sua esperienza amministrativa come consigliere comunale. Nei prossimi giorni, Mele presenterà il suo programma elettorale e per ora chiede alla Regione che vengono subito posti a disposizione i moduli per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste. «A meno di sessanta giorni i moduli non sono disponibili nell’ufficio elettorale del Comune - afferma – un ritardo incomprensibile»

