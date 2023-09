Muscas: «Il mio gruppo consiliare? Sono io» 

Niside Muscas, candidata a sindaca che ha mancato per una manciata di voti il ballottaggio, da consigliera ha scelto di non entrare né nel gruppo di Forza Italia, né in quello di Fratelli d’Italia. La sua richiesta di formare un gruppo unipersonale non è stata accolta, e resta pertanto fuori da tutte le commissioni.

Perché non è voluta entrare nei gruppi di FdI o di FI? C’è una frattura politica?

«No. Non voglio in alcun modo rinnegare il mio percorso e non prendo le distanze da nessuno: voglio solo essere ricordata per la mia coerenza. Nasco come figura trasversale e ritengo che questa sia la scelta giusta per rappresentare al meglio le istanze di tutti i cittadini che mi hanno votato, che non sono solo gli elettori dei tre partiti della mia coalizione. Ho avuto lo stesso apporto e lo stesso entusiasmo da parte di tutte le forze politiche: sono la candidata che ha avuto più voti personali esclusivi, cioè il voto solo al sindaco. Ritengo giusto rispettare e rispecchiare questa volontà popolare».

In questo modo però lei resta fuori da tutte le commissioni.

«Sono rimasta fuori dagli altri gruppi nella convinzione che questo rientri nella previsione dell’articolo 9 del regolamento del Consiglio comunale: qualora una lista abbia avuto eletto un solo consigliere questo fa comunque gruppo, anche se da solo. Diritto riconosciuto a Ignazio Pireddu di Forza Italia. Io sono nella stessa situazione, ed è stata questa la richiesta che ho formalizzato: un gruppo solo per me».

Cosa che il regolamento non prevede espressamente ma neanche vieta: lei si trova nel bel mezzo di un vuoto normativo?

«Esatto. Il regolamento non lo impedisce: c’è una zona “vuota”, quindi – come prevede il nostro ordinamento nel caso di vacatio normativa – si dovrebbe applicare il criterio del maggior favore, che consente di estendere un diritto, non di restringerlo o di negarlo. Ho supportato la mia richiesta con tutti i riferimenti normativi».

Lei porta come precedente una recente sentenza del Tar di Venezia.

«Sì, una sentenza che dichiara illegittimo il regolamento comunale di Ponte San Nicolò (provincia di Padova) nel punto in cui prevede che un gruppo debba avere un numero minimo di consiglieri, e dichiara illegittima anche l’esclusione dalle commissioni di una Consigliera rimasta sola perché uscita dal suo gruppo. Approvando, dunque, il gruppo unipersonale».

Vede lesi i suoi diritti politici?

«Non i miei: non è una mia battaglia personale ma la battaglia di un Consigliere che vede lesi i suoi diritti politici di rappresentatività democratica nelle commissioni».

Attende quindi una revisione del Regolamento.

«Sì. Come ho detto in aula, non sono convinta della bontà di questo modo di procedere. Ci sono le condizioni per il superamento del regolamento ma per avere le risposte giuste, bisogna anche porre correttamente le domande».

Lei attende anche un altro esito: quello del suo ricorso al Tar sui risultati elettorali del primo turno di voto.

«Anche per questo credo che la mia scelta di formare un gruppo da sola sia la più giusta: non delude nessuno e rispetta il mio mandato. Io ho sempre contrastato la politica fatta nei tribunali, perché la politica è l'arte del dialogo e del compromesso, ma anche in questo caso sono gli elettori ad aver diritto a chiarezza e trasparenza».

