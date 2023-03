Muscas candidata spacca il centrodestra 

L’annuncio è arrivato ieri all’ora di pranzo e contiene anche una cronaca di quel che è accaduto nei giorni scorsi. Parte dal fallimento dell’invito di Fratelli d’Italia all’Udc e al Psd’Az di ritirare le candidature di Matteo Venturelli e Gigi Garau così come aveva fatto in precedenza Massimo Carboni «in modo da poter convergere su un candidato trasversale capace di rappresentare al meglio sia la coalizione sia la comunità di Assemini». Poi il blitz di venerdì mattina. «Noi forze fondatrici del centrodestra», prosegue la nota stampa, «ci siamo autoconvocate in piazza Sacro Cuore e dopo un’ora di analisi le segreterie cittadine hanno convenuto di convergere sul nome più rappresentativo, competente e qualificato: quello di Niside Muscas».

Niside Muscas è la candidata sindaca del centrodestra. O meglio, di una parte dello schieramento. Nessuna soluzione unitaria, almeno per adesso, e neppure si intravede all’orizzonte: la dipendente del Ministero dell’economia è stata scelta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Niside Muscas è la candidata sindaca del centrodestra. O meglio, di una parte dello schieramento. Nessuna soluzione unitaria, almeno per adesso, e neppure si intravede all’orizzonte: la dipendente del Ministero dell’economia è stata scelta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

La svolta

L’annuncio è arrivato ieri all’ora di pranzo e contiene anche una cronaca di quel che è accaduto nei giorni scorsi. Parte dal fallimento dell’invito di Fratelli d’Italia all’Udc e al Psd’Az di ritirare le candidature di Matteo Venturelli e Gigi Garau così come aveva fatto in precedenza Massimo Carboni «in modo da poter convergere su un candidato trasversale capace di rappresentare al meglio sia la coalizione sia la comunità di Assemini». Poi il blitz di venerdì mattina. «Noi forze fondatrici del centrodestra», prosegue la nota stampa, «ci siamo autoconvocate in piazza Sacro Cuore e dopo un’ora di analisi le segreterie cittadine hanno convenuto di convergere sul nome più rappresentativo, competente e qualificato: quello di Niside Muscas».

Una scelta, si legge ancora nella nota, condivisa con le segreterie provinciali e regionali. Si chiude con l’auspicio che Udc, Psd’Az e Sardegna Venti20 possano convergere sulla figura di Muscas «che risponde pienamente al progetto di crescita e sviluppo elaborato e condiviso all’unanimità, ma soprattutto alle istanze dei cittadini e delle imprese».

La spaccatura

La notizia si è diffusa rapidamente. La prima reazione è arrivata da Massimo Melis, coordinatore cittadino dell’Udc: «Sono sorpreso, non siamo stati neppure invitati alla riunione di venerdì mattina. Niside Muscas? Non ci piace il metodo, da vecchia politica. Alla fine con questa decisione di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia è stata sacrificata l’unità della coalizione. A questo punto continueremo il dialogo con Sardegna Venti20 e Psd’Az».

I sardisti

Già, il Psd’Az. Qualche giorno fa, in un’intervista rilasciata al nostro giornale, L’Unione Sarda , Gigi Garau era uscito allo scoperto: «Basta con il teatrino della vecchia politica, fate un nome, poi fate un passo indietro . Io andrò avanti per la mia strada, sono il candidato sindaco del Psd’Az. Sono pronto anche ad andare da solo, persino contro Niside Muscas».

Ieri Gigi Garau ha preso tempo: «Il Psd’Az non ha per il momento nulla da dichiarare». Ritirerà la sua candidatura? Convergeranno anche i sardisti su Muscas? O – come appare più probabile - il centrodestra si presenterà spaccato alle Comunali? Tutto è ancora possibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata