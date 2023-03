Muscas agli alleati: lavoriamo per unire tutto il centrodestra 

Assemini. Ci proverà Niside Muscas a riunire la coalizione del centrodestra in vista delle Comunali di Assemini. «Vorrei che ci presentassimo compatti al giudizio degli elettori. I sei partiti, Fdi, Forza Italia, Lega, Psd’Az, Udc e Sardegna Venti20, stavano dialogando da mesi sul lavoro che occorre per la città. La frattura c’è stata sul nome del candidato sindaco. Quando Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia mi hanno chiesto di candidarmi, ho preso tempo. Ne ho parlato in famiglia e e poi ho deciso. Premetto una cosa: credo molto nella politica, quella con la “P” maiuscola, perché, come diceva un santo, è la più alta forma di carità. Ecco, in questo senso io ho accettato perché ho sentito una sorta di chiamata: adesso tocca a me lavorare per Assemini, mettermi a disposizione della mia città che amo così tanto».

INVIATO

Assemini. Ci proverà Niside Muscas a riunire la coalizione del centrodestra in vista delle Comunali di Assemini. «Vorrei che ci presentassimo compatti al giudizio degli elettori. I sei partiti, Fdi, Forza Italia, Lega, Psd’Az, Udc e Sardegna Venti20, stavano dialogando da mesi sul lavoro che occorre per la città. La frattura c’è stata sul nome del candidato sindaco. Quando Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia mi hanno chiesto di candidarmi, ho preso tempo. Ne ho parlato in famiglia e e poi ho deciso. Premetto una cosa: credo molto nella politica, quella con la “P” maiuscola, perché, come diceva un santo, è la più alta forma di carità. Ecco, in questo senso io ho accettato perché ho sentito una sorta di chiamata: adesso tocca a me lavorare per Assemini, mettermi a disposizione della mia città che amo così tanto».

Muscas ha 53 anni, è una dipendente del Ministero dell’Economia e della Finanza, sposata («con un napoletano conosciuto durante un incontro di un gruppo religioso legato ai gesuiti»), due figlie ormai grandi, nessuna tessera di partito in tasca.

Eppure ha un passato da assessora.

«Sì, esattamente 18 giorni, in una giunta di centrosinistra guidata da Tore Nioi. Mi dimisi, c’erano troppi problemi. Ero espressione di un gruppo civico, “Nuova cittadinanza”. Sa chi erano con me in quell’esperienza?».

Prego.

«Tonio Scano, candidato sindaco con il centrodestra cinque anni fa, oggi in Forza Italia, e Mario Puddu, sì, il primo sindaco grillino di Assemini».

Puddu sarà prossimo suo avversario alle Comunali.

«Così si dice. Ma io non considero gli altri avversari, penso che siamo tutti in campo per il bene di Assemini. E farò una campagna elettorale senza alzare i toni, senza aggressività, con correttezza».

Visto che ci siamo, lei è amica anche di Diego Corrias?

«Il candidato di Movimento 5 Stelle e Pd? Certo: io gli avevo mandato un messaggio di congratulazioni per la sua candidatura, lui ha fatto altrettanto con me».

Adesso deve fare una telefonata a Gigi Garau, il candidato sindaco del Psd’Az.

«Non ho il suo numero».

Davvero?

«Sì, ma non è questo il punto. Io sono stata coinvolta in questo progetto del centrodestra dai segretari dei tre partiti principali della coalizione, insieme cercheremo un dialogo con le altre forze, Gigi Garau del Psd’Az, Sardegna Venti20 e Matteo Venturelli dell’Udc, perché sarebbe importante scendere in campo uniti e io lavorerò per questo. Sono una persona che unisce, non che divide, chi mi conosce lo sa. E se dovessi vincere, vorrei essere la sindaca di tutti».

Emergenze di Assemini?

«Io penso che un sindaco non abbia la bacchetta magica, che per certi problemi come la viabilità, le strade, l’ampliamento del cimitero, occorra programmazione, pazienza, impegno. A me piace studiare, non leggo romanzi ma finanziarie, leggi fiscali o saggi giuridici, è la mia formazione. Porterei in Municipio quella che sono».

Cioè?

«Un’asseminese doc, che viene da una famiglia umile, che ha conosciuto la solidarietà del vicinato. Mio fratello ed io eravamo spesso ospiti a pranzo dalle ziette del quartiere di San Pietro perché mio padre faceva il camionista, mia madre lavorava nell’orto di nonna oppure aiutava nonno che aveva un banco di frutta e verdura nel mercato di Cagliari. La mia formazione è quella cattolica, vengo da una famiglia democristiana e ho sempre lavorato per la parrocchia, per il sociale, per aiutare il prossimo. Ecco, vorrei continuare a farlo dal Municipio: il sindaco di una città come Assemini deve stare in mezzo alla gente e cercare di fare quello che gli chiederanno i cittadini ogni giorno. In piena trasparenza, per il bene comune. Per questo ho accettato la candidatura a sindaca di Assemini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata