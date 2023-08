Musalibre, Bonfanti e Stefana 

Dopo il debutto nello scorso fine settimana, prende quota oggi Sottosuoni, la rassegna ideata dalla cooperativa Vox Day per Cagliari dal Vivo. Appuntamento a Casa Saddi, nel centro storico di Pirri (ingresso da via Ettore Fieramosca, 17) con l’apertura alle 19.30 affidata ai Musalibre, giovane quartetto emergente indie/pop, di base a Quartu Sant'Elena e composto da Alessio Picci e Francesco Sarritzu, alla chitarra e voce, Marco Bucca alla batteria e da Francesco Mattana al basso.

A seguire, la serata propone due dei nomi più attesi della rassegna, entrambi votati alla chitarra e impegnati in esibizioni one-man band da sonorità e sfumature diverse. Il primo, Paolo Bonfanti, è un bluesman «nato per sbaglio sotto la Lanterna», considerato fra i più grandi interpreti del genere in Italia. Attivo dal 1975, ex-frontman dei Big Fat Mama, nonché chitarrista dei Downtown, ha condiviso il palco e collaborato con alcuni dei nomi più importanti della scena blues internazionale.

A chiudere la serata, il chitarrista, polistrumentista, compositore e produttore Alessandro Asso Stefana: bresciano, classe 1981, è un musicista dalle mille sfumature, che, partendo dalla chitarra classica, ha espanso il suo universo sonoro spaziando da atmosfere oniriche a immaginari vagamente western, con riferimenti sia al blues rurale sia alla psichedelia. Un melting pot suggestivo, creato dall'insolito accostamento di molteplici strumenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA