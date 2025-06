Murtas, riaperta per 4 mesi la spiaggia della base militare 

Ha riaperto domenica e sarà fruibile sino al 30 settembre la spiaggia di Murtas grazie all’accordo tra il Comune di Villaputzu e il Ministero della Difesa. La formula è la stessa degli ultimi anni: parcheggi gratuiti, mini isole ecologiche e passerelle in legno (saranno posizionate nei prossimi giorni). Nel tratto centrale sarà invece allestita un’area per i cani e gli animali da compagnia. A Murtas, infatti, c’è una delle due spiagge libere per i cani sul litorale di Villaputzu: l’altra è a Prumari (prima spiaggia), vicino alla foce del Flumendosa.

La spiaggia di Murtas ricade all’interno del Poligono del Salto di Quirra e resterà aperta per quattro mesi. Da tempo l’amministrazione comunale di Villaputzu si sta confrontando con il Poligono e il Ministero della Difesa per arrivare ad una soluzione che consenta di rendere Murtas fruibile via terra anche oltre il 30 settembre durante i giorni in cui non ci sono esercitazioni militari. Soluzione che però, ad oggi, non è ancora arrivata.

Allo studio c’è inoltre il piano di utilizzo dei litorali per individuare due o tre aree da destinare a chioschi o stabilimenti balneari e realizzare un piccolo attracco per le barche nell’insenatura sotto la torre. «Il Pul – spiega il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu – è in fase avanzata, contiamo di approvarlo entro quest’anno». Tra le novità c’è l’arrivo di un finanziamento di oltre un milione di euro per l’incremento delle passerelle e per migliorare l’accesso (anche) ai disabili. Interventi, questi ultimi, che partiranno dalla prossima stagione. (g. a.)

