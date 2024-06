Murruzzu si conferma a Oristano 

Il cavaliere oristanese Gianleonardo Murruzzu e la baia di dodici anni Taissa Sarda concedono il bis e si aggiudicano per il secondo anno consecutivo il titolo di binomio campione sardo di salto ostacoli. Lo scenario è stato il campo di gara, col manto erboso, della Società oristanese di equitazione che ha organizzato i Campionati sardi ai quali hanno preso parte quasi 250 tra cavalieri e amazzoni. Non è stato facile per il portacolori del circolo Sardinia & Horses bissare la medaglia d’oro: ha avuto un ottimo rivale nel giovane cagliaritano Antonio Meloni che, con Vadir, ha vinto la seconda delle tre prove davanti a Murruzzu che però si è aggiudicato le altre due. Sul terzo gradino del podio è salito il sassarese Luigi Angius con Rarità, sul podio anche nel- l’edizione dell’anno scorso.

Oltre a quello di campione sardo assoluto alla Soe si sono assegnati anche altri titoli: nel campionato riservato ai “primo grado” successo per Grazia Giorico con Neimar de Samugheo, argento per Beatrice Schirru con Della Spock e bronzo per Marco Pala con Chicago Chicago.

Tra i brevetti i nuovi campioni sardi sono Francesca Dessena con Conan mc Murphy tra i pony, Eleonora Locci con Pasqualino tra gli juniores ed Azzurra Anedda con Larrys tra i seniores. Inoltre nel Trofeo C130 dominio per Francesco Iriu che in sella a Zuleika ha vinto due categorie su tre.

