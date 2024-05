Murruzzu domina il Gp Città di Cagliari 

Il primo posto con Taissa Sarda ed il terzo con Gina van Berkenbroeck hanno eletto il cavaliere di Oristano Gianleonardo Murruzzu come dominatore del secondo Gran Premio Città di Cagliari, prova più importante e conclusiva del concorso ippico A due stelle che per tre giorni ha richiamato al Campo Rossi più di duecento binomi provenienti da tutta la Sardegna.

L’alfiere del circolo Sardinia e Horses ha portato Taissa in premiazione grazie a un doppio percorso netto, invece con Gina dopo le tre penalità del percorso base non è stato necessario entrare in seconda manche. Solo il sassarese Luigi Angius in sella a Rarità è riuscito a contrastare il dominio di Murruzzu: con un errore nel primo giro e zero nel secondo ha conquistato il secondo gradino del podio.

Nella seconda edizione del “Città di Cagliari” organizzato dal Comando militare della Sardegna e dall’Anac, la 130 speciale con percorso da ripetersi consecutivamente in senso inverso, ha visto la vittoria del giovane cagliaritano Antonio Meloni con Zagabria Bella davanti ad Andrea Guspini con Jorn VDL e ad Antonello Pinna con Bola Tue. Nella C135 mista disputata sabato e valevole come prova di selezione per la squadra che sarà impegnata a fine maggio per rappresentare l’Isola alla Coppa del Presidente di Piazza di Siena, successo ancora per Murruzzu con Barein davanti a Giovanni Carboni con Its G ed a Piero Pala con Zweitschrift. Nella C130 a tempo il più veloce è stato Francesco Iriu con Zuleika che ha preceduto per quasi 4” Grazia Giorico con Neimar de Samugheo e Nicola Pilleri con Nagosay van’t Hey Meerken, staccato di 7”.

