Dopo gara.
25 gennaio 2026 alle 00:22

Murru emozionato: «Vinto con merito» Cantara è deluso 

Oristano. Emozioni opposte al termine della finale che ha visto prevalere l’Iglesias, ai rigori, sul Tempio. Per i sulcitani nel post gara tanta la gioia e tanto orgoglio per la conquista della prima Coppa Italia della storia della società. Un riconoscimento che arriva proprio nell’anno del centenario del club.

«È stata dura», esordisce un emozionato Giampaolo Murru, allenatore della formazione mineraria, «credo che nell’arco della gara abbiamo meritato e siamo stati premiati. Anche dopo il rigore sbagliato sono rimasto fiducioso perché comunque eravamo sullo 0-0 e sapevamo che si poteva chiudere anche con un episodio. L’Iglesias nel corso della sua esistenza, importante e lunga 100 anni, non aveva mai fatto la finale di Coppa Italia. Vincerla significa entrare nella storia e per me è un grande onore. La dedico al presidente, ai giocatori, ai dirigenti e a tutte le persone che ci sono state vicine».

Ad alzare la coppa è stato Edoardo Piras, 21enne capitano. «Una vittoria storica dopo una partita piena di emozioni», afferma con entusiasmo il ragazzo, «per me è il primo trofeo in carriera e sono felice di averlo fatto con questa società con la quale sono ormai da 4 stagioni». Tra i protagonisti anche Riccardo Daga, portiere minerario, con due penalty parati. «Una vittoria che ha un significato importante», conferma, «Iglesias torna a splendere con questo trofeo in bacheca. Ce lo meritiamo come squadra, siamo un bel gruppo».

In casa Tempio è mister Giuseppe Cantara a commentare la sconfitta. «I rigori sono sempre una lotteria e ci vuole anche fortuna», esordisce: «Peccato, una partita equilibrata tra due squadre che ci hanno provato. Di fronte avevamo l’Iglesias che sapevamo all’altezza della situazione, è una squadra forte. L’abbiamo affrontata con un atteggiamento offensivo, schierando due punte e cercando di portare il match dalla nostra parte. Il nostro è stato un ottimo percorso e dispiace perdere. Tenevamo tanto a questa gara perché la Coppa Italia è un trofeo che a Tempio manca ormai da tempo».

