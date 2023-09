Murramundu, un successo:  il Mediterraneo è un gioco 

«Medas populos, unu giogu». Una frase per riassumere la due giorni dedicata al gioco della morra. Per la ventesima edizione di Murramundu c’erano 200 morradores di 16 delegazioni provenienti dal bacino del Mediterraneo. Il susseguirsi cadenzato dei numeri urlati in diverse lingue: catalano, castigliano, corso, sloveno, friulano, piemontese, siciliano, sardo, savoiardo e nizzardo ha risuonato nel corso della competizione. Al primo e secondo posto si sono classificate infatti due coppie catalane: Tranqui-Carrì e Catalì-Maliccios, terzi il duo valdostano Lile Murix-Argentour, quarta la coppia di Oniferi, Pietro Paolo Piras- Riccardo Cheri. Fabrizio Vella, presidente del sodalizio che ha ideato la manifestazione: «Non è stato solo un incontro tra popoli e culture diverse, legate dalla “mediterraneità”, ma anche una forma di resistenza all’omologazione da parte di piccole realtà rurali». Soddisfatto anche il sindaco Ennio Arba: «La comunità ha messo in campo un grande sforzo organizzativo ed economico che è stato ampiamente ricompensato non solo dalla genuinità dell'evento che si è svolta all’insegna dall’amicizia, ma anche dal fatto che Urzulei può essere considerata la capitale internazionale della morra». Non solo tradizione, identità, cultura anche ricerca scientifica. Domenica un team di ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari e della Laurence Tech University di Detroit hanno illustrato il progetto di indagine sui processi cognitivi e sugli aspetti antropologici del gioco.

