Murramundo, sul podio sloveno anche la coppia sarda 

C’è anche un po' d'Ogliastra e Guilcer sul podio di Murramundo. Si sono fatti valere in Slovenia i murradores sardi che questo fine settimana hanno partecipato all'incontro internazionale di morra che si è tenuta a Pregaro. Ambasciatori della Sardegna nell'Istria slovena, crocevia di lingue e culture, una delegazione composta da cinque coppie ha affrontato giocatori arrivati da tutto il bacino del Mediterraneo. Tra i 220 concorrenti, un lusinghiero terzo posto per la coppia sarda con Ubaldo Serra di Ghilarza e Gianni Boi di Tertenia, arrivata alle spalle dei valdostani e dei rappresentanti della contea di Nizza che hanno bissato il successo dello scorso anno. Grande la soddisfazione degli organizzatori della trasferta istriana reduci dal campionato sardo di Urzulei. «Anche quest'anno non abbiamo voluto rinunciare all'appuntamento con questa manifestazione nata a Urzulei più di 20 anni fa. Questa, infatti è non solo l'occasione per rafforzare la nostra identità tramite il confronto con le altre delegazioni ma anche per abbracciare gli amici che come noi condividono questa grande passione», dice Luciano Murgia, dell'associazione Sociu po' su jocu de sa murra. Appuntamento con Murramundo, l'anno prossimo in Friuli Venezia Giulia.

RIPRODUZIONE RISERVATA