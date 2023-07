Murramondo, raccolta fondi per l’evento 

Murramundo, la competizione internazionale dedicata alla morra compie 20 anni. Era il 2003 quando l'associazione Culturale Sòciu po su jocu de sa murra con la dicitura s'Atòbiu de sos murradores de su Mediterràneu ideò la prima competizione, che negli anni ha coinvolto i più genuini murradores del mondo. La gara quest'anno si terrà a Urzulei il 16 e 17 settembre, ma ha bisogno di un sostegno. Per questo motivo è stata avviata una raccolta fondi. «Grazie al contributo del Comune e di alcuni sponsor e alla collaborazione della Pro Loco di Urzulei, - dichiara l'organizzatore Fabrizio Vella - siamo in grado di coprire solo parte delle spese». Oggi l’evento non è solo morra, ma anche musica, poesia, cibo, paesaggio e confronto. «La manifestazione – aggiunge Vella anche a nome dei soci – vuole essere un incontro tra popoli e culture del Mediterraneo. Murramundo rappresenta una forma di resistenza all’omologazione, la sopravvivenza di un passato antichissimo che cerca di stare al passo con i tempi». (f. me.)

