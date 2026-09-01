Murra, musica e “Su Pinnone” per San Basilio 

Aritzo si prepara ai festeggiamenti in onore di San Basilio in programma da venerdì a domenica e promossi dal comitato, in collaborazione col Comune, Centro commerciale naturale e Pro Loco.

Intenso il lavoro dei volontari, impegnati nei preparativi in pratza e S’Erriu, cuore pulsante degli eventi che inizieranno nella serata di venerdì (ore 21.30) con la Freevival cover band anni 60, per poi dare spazio dalla mezzanotte ai dj locali.Sabato, il torneo della Murra (17.30) e la Bim Bum Bam band che si esibirà dalle 21.30, col proseguo accompagnato dai Dj From Mars, Nico Z e altri (dalla mezzanotte).

Domenica, giornata all’insegna delle celebrazioni religiose con la processione del Santo, accompagnata dalla popolazione in abito tradizionale (17) e dalla messa delle 17.30. Immancabile “Su Pinnone”, con i fortunati che si arrampicheranno in cima ad un palo di castagno per centrare dei premi (18.30), la serata folk con i gruppi del posto, Atzara e Meana Sardo (21) e in chiusura il gruppo etnico “Poesias” (22).

«Siamo grati - dicono dal comitato promotore della festa - al Comune di Aritzo, agli sponsor, associazioni e famiglie, che con il loro sostegno, stanno contribuendo nel portare avanti una tradizione che appartiene a tutta la nostra comunita. Ogni gesto e ogni contributo hanno un valore immenso.

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