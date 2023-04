Muro rischia il crollo in via Puglie 

Le prime avvisaglie almeno sette anni fa, forse anche più, con le segnalazioni del pericolo inviate al Comune sulla stabilità di un muraglione di contenimento tra via Martiri della Libertà e via Puglie che incombe su quest’ultima.

Sul manufatto che delimita un rilevato tra le due vie, poste a quote differenti, è iniziata a comparire una evidente crepa, forse dovuta anche alle radici di alcuni grossi alberi che spingono il muro stesso. Ma nonostante le segnalazioni da anni, nulla finora si è mosso. «I tecnici del Comune si sono visti soltanto tre anni fa – racconta Gianfranco Manca, uno dei residenti – hanno potato gli alberi e null’altro. Vengono, piazzano le transenne, ma il muro non è mai stato riparato». I residenti poi aggiungono: «Le transenne durano sino all’estate, scompaiono quasi in concomitanza della festa del Redentore per poi ricomparire appena facciamo la segnalazione». Una coincidenza. L’ultima email di richiesta di intervento è datata marzo scorso, con l’amministrazione che ha risposto alle segnalazioni sottolineando che l'intervento richiede risorse di cui l’amministrazione non dispone. «Temiamo per la sicurezza anche di chi passa» concludono i residenti che si lamentano anche per le troppe buche che costellano la via

