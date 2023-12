Muro pericolante:  «Serve un intervento»  

Arriva un’altra segnalazione di una situazione di pericolo per un muro pericolante che mette ogni giorno a rischio l'incolumità dei passanti. Si trova in via San Biagio, piccola strada del centro storico quartuccese. «È così da anni, fino a quando non si farà davvero male qualcuno non interverranno», tuona Cenzo Vargiu, quartuccese ed ex amministratore locale. «Le problematiche strutturali nella parete sono tangibili». A oggi però a delimitare l’area non sono state disposte neanche le transenne, mentre la strada è aperta al traffico veicolare e pedonale. (fr. me.)

