«Muro lesionato, troppi ritardi» 

La chioma del grande albero è stata potata, alleggerita. Il muro che aveva lesionato con le sue radici è invece ancora lì, in attesa di essere messo in sicurezza con la nuova struttura di contenimento in calcestruzzo armato annunciata dall’Università. Lavori in ritardo. Così dopo due mesi e mezzo dalla chiusura della strada decisa dal sindaco Paolo Truzzu con un’apposita ordinanza, via Porcelle resta interdetta alle auto. Il rischio crollo resta, insieme alle impalcature innalzate davanti alla recinzione del Dipartimento universitario.

In Municipio

L’assessore Alessio Mereu sottolinea i troppi ritardi. «Due mesi e mezzo per tagliare i rami e alleggerire la chioma sono davvero troppi, quanto ancora bisognerà aspettare, allora, per la messa in sicurezza del muro?». Per questo il responsabile della Mobilità sentirà in questi giorni l’Ateneo per capire quanto bisognerà ancora attendere prima di poter ripristinare la “vecchia” viabilità tra via Ospedale e viale Buoncammino, dove, nonostante la segnaletica e le transenne troppe auto continuano a viaggiare contromano.

Ieri si è anche riunita la commissione consiliare Mobilità per esaminare il caso via Porcell. «All’assessore abbiamo sollecitato un intervento perché l’amministrazione chieda all’università un’accelerata sulla messa in sicurezza del muro. Capiamo i problemi, sappiamo della necessità di autorizzazioni anche da parte della Soprintendenza, ma è ora che i lavori vengano eseguiti e si possa riaprire la strada», dice il consigliere dell’opposizione ed esponente di Sinistra per Cagliari, Matteo Lecis Cocco Ortu.

I tempi