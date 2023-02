Muro del Pianto  In bikini contro  l’ultraortodossia  

Gerusalemme. Si è spogliata davanti al Muro del Pianto ed è rimasta in costume da bagno per protesta contro le concessioni del premier Benjamin Natanyahu all’estrema destra religiosa. Pochi giorni fa il partito ortodosso Shas ha presentato una bozza di legge che prevede multe fino a 2.700 euro e detenzioni fino a sei mesi per chi al cospetto del Muro si mostri in abiti «immodesti», suoni strumenti musicali o svolga riti diversi da quelli della stretta ortodossia ebraica. Netanyahu ha subito bocciato l’idea, assicurando che lo status quo nella Spianata non sarà alterato. La donna, ha detto un testimone, «non ha lanciato proclami. Si è limitata a conversare pacatamente con un capannello di donne religiose che l’hanno subito circondata». Su una coscia aveva scritto a pennarello “Bibi” (soprannome di Netanyahu) e sull’altra “Peace”. Dopo poco due agenti le hanno ordinato di vestirsi e l’hanno accompagnata in commissariato.

