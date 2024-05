Muro da costruire, il consigliere Melis: «Cantiere insicuro»  

«Quel cantiere non ha tutti i crismi della qualità necessari». La denuncia pubblica è quella lanciata dal consigliere comunale Fabrizio Melis tramite un post social accompagnato da diversi scatti su un’armatura in esecuzione per un muro di contenimento del terreno al fianco di un marciapiede lungo via Don Bosco.

«Tanto paga pantalone», scrive Melis spiegando che per lui quei «ferri di armatura usati per la realizzazione del muretto in cls armato che servirebbe per contenere il terreno della scarpata sulla strada in via Don Bosco fronte Polivalente sono stati recuperati da lavori precedenti, gli stessi sono fortemente degradati e arrugginiti, a rigore di logica andrebbero passivati prima del getto di calcestruzzo».

Non si ferma qui l’argomentazione del consigliere comunale che sollecita maggior controlli sulla qualità nell’esecuzione delle opere pubbliche. «Sulla sommità dei ferri verticali mancano le forcelle di giunzione, e la stessa armatura già vetusta sarebbe sottodimensionata. In un lavoro sia privato ma ancora peggio pubblico non si po' usare il materiale di costruzione avanzato da altre attività edili e soprattutto fortemente ammalorato».

