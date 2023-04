Muristenes in Beranu, un piccolo mondo antico 

Un fascino antico, un borgo incantato immerso in mezzo alla natura. I saperi di una tradizione che pulsa. Storia, cultura, antichi rituali, escursioni per una giornata indimenticabile, lontana dalla frenesia che caratterizza sempre più la vita di tutti i giorni. Chi è disposto a lasciarsi trascinare in un vortice di emozioni e sensazioni fuori dal tempo, non può rinunciare domani a raggiungere lo splendido novenario campestre che si affaccia sull’Omodeo. Uno spaccato di natura mozzafiato, a pochi chilometri da Ghilarza, centro del Guilcier dove Antonio Gramsci ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza, portando costante nel cuore i tanti ricordi anche di San Serafino.

L’evento

In quest’angolo di Sardegna, domani, è in programma la quarta edizione di “Muristenes in beranu”, organizzato da alcuni anni da un gruppo di volontari, animati dalla volontà di valorizzare il borgo, offrire al visitatore qualcosa di unico e irripetibile e far conoscere e apprezzare le tante produzioni dell’agroalimentare, dell’artigianato locale e degli antichi mestieri. Un successo enorme quello riscosso nelle passate edizioni, con un’affluenza di persone senza precedenti. Tutti incantati, oltre che dalla bellezza del luogo, dalle innumerevoli proposte che la macchina organizzativa tesse in ogni dettaglio perché tutto funzioni al meglio. Apriranno le porte a turisti e visitatori i muristenes, le tipiche casette in pietra che popolano il novenario, raccolte nell’ampio perimetro attorno alla piazza con la splendida chiesetta dedicata al Santo e che si affaccia sull’Omodeo. E nei muristenes, un’ottantina quelli che apriranno, si potranno trovare le produzioni locali: quelle dell’agro-alimentare e quelle realizzate dalla maestria degli abili artigiani del territorio.

L’accoglienza

Si inizia dal mattino, alle 9. Diversi i laboratori che saranno proposti: la lavorazione della pasta fresca e ripiena, la produzione e dimostrazione del formaggio tipico locale, la ferratura del cavallo. E poi ci saranno i percorsi culturali. Al muristenes numero 5 ci sarà la Fondazione Casa museo Antonio Gramsci. Apparteneva proprio alla famiglia Gramsci e qui la Fondazione ha allestito il percorso “Ricordi, lettere e attimi di primavera”. Saranno proposti aneddoti e curiosità, un percorso culturale e tematico. Ma non solo, saranno infatti presentati i dolci tipici che la famiglia Gramsci preparava in occasione della novena e che lo stesso Gramsci ha ricordato nelle Lettere. In un altro muristenes sarà possibile ammirare uno spaccato del mondo contadino ghilarzese con i suoi abiti tipici. Anche l’associazione archeologica Orgono scende in campo con la propria proposta, presentando le ricchezze del territorio.