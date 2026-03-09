Muric sbaglia e Marusic beffa il Sassuolo al 92’ 

Lazio 2

Sassuolo 1

Lazio (4-3-3) : Motta, Marusic, Romagnoli (1’ st Provstgaard), Gila, Tavares; Taylor, Cataldi (38’ pt Patric), Dele-Bashiru; Isaksen (34’ st Cancellieri), Maldini (20’ st Dia), Zaccagni (34’ st Pedro). In panchina Giacomone, Furlanetto, Pellegrini, Lazzari, Hysaj, Przyborek, Belahyane, Noslin, Ratkov. All. Sarri.

Sassuolo (4-3-3) : Muric, Coulibaly (24’ st Walukiewicz), Muharemo- vic, Idzes, Garcia (23’ st Doig); Thorstvedt, Lipani (1’ st Matic), Konè (38’ st Bakola); Berardi, Nzola (23’ st Moro), Laurienté. In panchina Satalino, Turati, Zacchi, Roma- gna, Pedro Felipe, Vranckx, Iannoni, Volpato. All. Grosso.

Arbitro : Arena di Torre del G.

Reti : nel pt 2’ Maldini, 35’ Lauriente; nel st 48’ Marusic.

Roma. La Lazio torna a vincere. Nel giorno più duro, con la contestazione che prosegue e i tifosi lontani dallo stadio, gli uomini di Sarri ritornano ad assaporare il dolce gusto dei tre punti - pur in un Olimpico ancora vuoto - dopo oltre un mese battendo il Sassuolo per 2-1 grazie alle reti di Maldini dopo solo 2' e di Marusic in pieno recupero, con il pareggio momentaneo firmato da Lauriente. A mettere il match subito in discesa per i biancocelesti ci pensa il figlio d'arte, ma, con il passare dei minuti, la Lazio si spegne e il Sassuolo guadagna campo e al 35’ il gran destro di Lauriente che non lascia scampo all'esordiente Motta. Il Sassuolo inizia meglio la ripresa ma il finale è tutto laziale con tante occasioni da gol. Su cross di Cancellieri al 92’, Muric sbaglia l’uscita e Marusic lo beffa: 2-1.

