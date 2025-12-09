Muri pericolanti, iniziano i cantieri 

Alcuni interventi di manutenzione attesi da tempo a Montevecchio sono stati approvati dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco Giuseppe de Fanti. Decisa la manutenzione del muro di contenimento di via Monticello, dietro la caserma dei carabinieri, e della muratura della fontanella in viale Matteotti. Quel muro, costruito negli anni Quaranta dalla società mineraria, non è più in grado di contenere la spinta della terra e le radici degli alberi. Soddisfatti i residenti: «Finalmente si eseguono i lavori attesi da molti anni e si elimina un pericolo, oltre che per i residenti, anche per i turisti». Per il cantiere è stato necessario predisporre un progetto, redatto da tecnici dell’Ufficio tecnico comunale.

Da tempo nei due siti c’erano stati interventi di messa in sicurezza da parte del settore manutenzioni del Comune, con puntellamenti e transenne, per garantire la pubblica incolumità dopo i cedimenti e i fenomeni di instabilità riscontrati nel tempo. I tecnici del Municipio, attraverso un sopralluogo effettuato dagli uffici comunali, hanno accertato che persiste un grave stato di instabilità strutturale del muro di contenimento e della fontanella pubblica, tali da poter determinare, in caso di ulteriori cedimenti, rischi concreti di crollo con potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, trovandosi le opere in prossimità della sede viaria e di luoghi di pubblico passaggio.

Stando alle segnalazioni, la Giunta ha ritenuto urgente procedere all’esecuzione di interventi di messa in sicurezza con l’obiettivo di stabilizzare le strutture e di ripristinare le condizioni di sicurezza dei luoghi, per una spesa totale complessiva di circa ottantamila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA