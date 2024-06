«Muri imbrattati per i cartelli elettorali» 

«I manifesti elettorali devono essere esposti in appositi spazi del centro abitato e soprattutto, affissi su dei pannelli rimovibili e non direttamente sui muri». Lo sostiene Nicola Piras, nominato lo scorso 20 maggio con decreto della Corte d’Appello di Cagliari, presidente del seggio elettorale di Buggerru.

«Sono indignato per quanto disposto dall’amministrazione comunale – spiega Piras – che con delibera numero 22 del 7 maggio 2024 ha individuato i muri di contenimento lungo la Provinciale 83, imbrattandoli poi con la delimitazione degli spazi poi con la vernice». Piras si domanda che fine abbiano fatto i pannelli di legno o di metallo, utilizzati nelle precedenti campagne elettorali, con i quali si sarebbe evitato di affiggere i manifesti direttamente sui muri. «Le bellezze estetiche del nostro territorio – conclude – vanno salvaguardate, mentre questo rappresenta uno schiaffo morale al decoro urbano. Chiedo che certi obbrobri non si ripetano più». La sindaca Laura Cappelli replica: «La vernice utilizzata per delimitare gli spazi è lavabile ed ecologica. Dopo le elezioni con l’idropulitrice, come abbiamo fatto per le scorse regionali, faremo ripulire i muri, che ritorneranno come prima, risparmiando così risorse economiche dal bilancio comunale, che avremmo dovuto sostenere per l’acquisto di nuovi pannelli».

