Muri e balconi danneggiati, stop ai camion 

Stop ai mezzi che superano i 3,5 metri di altezza. Un divieto - istituito tramite ordinanza della Polizia locale - concentrato lungo via Marsala, nel centro storico di Selargius, lì dove da tempo i residenti chiedevano una limitazione dei mezzi troppo ingombranti perché - come viene riportato nella documento comunale - lamentano «i danni alle facciate e ai balconi riportati negli edifici e causati dal passaggio di autocarri furgonati che superano i 3,5 metri di altezza».

Problema confermato da diversi sopralluoghi effettuati dai vigili urbani. «Segnalazioni assolutamente fondate», dice il comandante della Polizia locale Marco Cantori, «che ci hanno portato a prendere questa decisione. Novità che non sconvolge il traffico cittadino, per intenderci, i furgoni e i camion potranno transitare, il divieto è solo per i mezzi alti che in una strada così stretta stavano causando problemi».

