Murgioni “perdona” il suo aggressore: «Ha bisogno d’aiuto» 

«Non presenterò nessuna denuncia, stiamo parlando di una persona con problemi che ha bisogno di aiuto e di una sistemazione adeguata». La presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni - aggredita da un senegalese martedì notte mentre rientrava a piedi a casa dopo la riunione dell’assemblea civica in via Porcu insieme al suo vive Cenzo Naitana - non ha più dubbi e decide di non querelare il ragazzo che l’ha fatta finire in ospedale - con una piccola frattura alla spalla - dopo averla minacciata e strattonata senza motivo sotto casa sua.

Già nel pomeriggio di mercoledì la presidente - nonostante la spalla dolorante, protetta da una fascia medica che le consente di sorreggere il braccio destro - è tornata nel suo ufficio al primo piano del palazzo comunale. «Sono ancora un po’ scossa, ho paura, ma devo continuare a lavorare», dice.

Il ragazzo, che vive in una casa campidanese fra via Garibaldi e via Tempio, già in passato è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. E martedì sera è andato in escandescenze dal nulla: prima l’aggressione a Murgioni, poi nei confronti dei carabinieri che hanno dovuto utilizzare il taser per fermarlo.

«Non ha commesso un atto con la cattiveria, ma senza capire cosa stesse facendo. Querelarlo non porterebbe a niente, anzi sarebbe come sparare sulla Croce rossa», ribadisce Murgioni, che aggiunge: «Da amministratori dobbiamo invece aiutarlo e fare in modo che venga sistemato in una struttura adeguata. Spesso queste persone non hanno il sostegno che dovrebbero avere, con tutti i pericoli che ne conseguono».

RIPRODUZIONE RISERVATA