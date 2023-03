Murgioni assegna le deleghe: Sanità a Piu, Bilancio a Ortu 

Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas e nuovo presidente dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, ha firmato un decreto che assegna le deleghe ai sindaci che compongono il Consiglio di amministrazione dell’Unione dei Comuni. Il commissario straordinario di Villasimius Remo Ortu si occuperà di bilancio e personale, il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu di polizia locale, Plus e comunicazione, il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi di Protezione civile e il sindaco di Muravera Salvatore Piu di sanità. Tutte le altre deleghe restano in capo al presidente. «Si tratta di una iniziativa - ha sottolineato Murgioni - per rilanciare l’azione dell’Unione e ottimizzare la collaborazione fra tutti i sindaci».

Come vicepresidente è stato nominato il sindaco di Muravera Piu. Tra le novità anche l’assunzione di un dipendente solo per l’Unione dei Comuni grazie ad un minimo spazio assunzionale messo a disposizione da ogni Comune. Due importanti modifiche rispetto al passato che potrebbero far funzionare meglio una macchina che sino ad oggi - son trascorsi quindici anni - ha sempre avuto il freno inserito. Tra le emergenze da affrontare subito quella sociale («Dobbiamo offrire garanzie a chi sta attraversando un periodo di difficoltà») e il potenziamento del Suape per dare risposte ai cittadini nel settore dell’edilizia. (g. a.)

