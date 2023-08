Murgioni, aggressione choc  

Stava rientrando a casa, dopo la riunione dell’assemblea civica, quando è stata aggredita da un uomo, un 34enne senegalese ospite di una comunità, che l’ha spintonata facendola cadere a terra. Una spalla fratturata, trenta giorni di cure e tanta paura per Rita Murgioni, presidente del consiglio comunale di Quartu e prima donna in città a ricoprire questa carica.

Grida dalla finestra

È successo martedì a tarda sera, attorno alle 22, in via Garibaldi. La presidente – che era assieme al suo vice Cenzo Naitana ed era quasi arrivata a casa – ha sentito le urla dell’uomo provenire dalla finestra di un’abitazione di fronte: la minacciava. Pochi secondi, ed è stata raggiunta in strada. Donna pacata ed elegante, ha mantenuto la calma: ha cercato di farlo ragionare, di parlarci. Tutto inutile. Colta di sorpresa, è stata spintonata ed è finita a terra.

Momenti concitati

Subito l’allarme. Sono arrivate due pattuglie del nucleo radiomobile di Quartu, coordinate dal tenente Ignazio Cabras. Il senegalese, che è assistito da una cooperativa sociale, era ancora lì, fuori di sé, e lanciava minacce di morte (dicendo di essere armato) all’indirizzo di Rita Murgioni. I carabinieri, vista la situazione, lo hanno avvicinato, hanno tentato di farlo ragionare ma l’uomo si è avventato contro un militare. A questo punto, visto che la situazione poteva degenerare, si è passati alle maniere forti: è stato immobilizzato col taser, la pistola elettrica in dotazione alle forze dell’ordine. Stordito dalla scarica, l’uomo si è accasciato, è stato dunque chiamato un medico della Asl che lo ha liberato sul posto degli “uncini” che lo hanno reso inoffensivo. Dopo l’intervento del sanitario, il senegalese non ha tardato a riprendersi, ed è stato quindi accompagnato in caserma. Qui è stato identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire le generalità. Rischia di più se la presidente del consiglio comunale presenterà querela.

Nessun movente politico

Rita Murgioni non ha ancora presentato querela, ieri ha annunciato la visita in caserma, poi l’impegno è mancato. Ha bisogno di riflettere, ha detto, il giovane senegalese forse ha dei problemi, ha bisogno di essere aiutato. Le indagini condotte dal capitano Pietro Lucania e dal tenente Ignazio Cabras, vanno comunque avanti. In serata è stato girato un rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari. I motivi dell’accaduto? Nessuno pensa minimamente a un episodio legato al ruolo politico della vittima. L’aggressore parlava senza senso, vittima forse esclusivamente della sua situazione. Da qui anche la decisione di Rita Murgioni di riflettere prima di presentare una eventuale querela.

