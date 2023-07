Murgia, sì in coro «Ci dichiariamo Famiglia Queer» 

Sarà che la rana è un animale che nella vita si evolve e cambia spesso. Sarà che è anfibia e quando è in acqua non sta a domandarsi se non dovrebbe stare sulla terra e viceversa; sarà soprattutto che è capace di grandi zompi, mentre molti, troppi umani non sono in grado di spiccare quel piccolo salto che porta a concepire come il legame affettivo non debba essere per forza una faccenda da tra due persone, da registrare burocraticamente secondo il sistema binario, ma possa essere una questione di famiglia tra persone che si scelgono, una rete di sentimenti e di lealtà. Di fatto è una rana che campeggia in rilievo sull’anello che tutta la famiglia queer della scrittrice Michela Murgia ha appena infilato al dito in un giorno di festeggiamenti, rito allegro di formalizzazione di un legame esteso e plurale.

Il messaggio

Ammalata di tumore a uno stadio avanzato, il 15 luglio Murgia aveva sposato civilmente Lorenzo Terenzi. «lo abbiamo fatto in articulo mortis – aveva scritto sui social chiedendo di evitare gli auguri – perché ogni giorno c’è una complicazione fisica diversa, entro ed esco dall’ospedale e ormai non diamo più niente per scontato. Lo abbiamo fatto controvoglia: se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato».

La collezione

E quindi ecco lo strumento alternativo, che se non ha rilevanza amministrativa ne ha molta dal punto di vista politico oltre che umano: la celebrazione festeggiata nel giardino della nuova casa della romanziera, in questi giorni nelle librerie con il mondadoriano “Tre ciotole – Rituali per un anno di crisi”. Tutta la famiglia in abiti bianchi, fluidamente intercambiabili senza abbinare la giubba a un genere o i pantaloni a un altro, disegnati da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior che nei giorni scorsi si era candidata a creare l’abito da sposa per la scrittrice per poi inviarle i bozzetti di una minicollezione poligama. Quanto al vestito di Michela, il segno distintivo è la scritta “God save the Queer” disegnato sul corpetto con le perline rosse. In bianco anche gli invitati – nelle foto postate da Murgia su Instagram accanto alla scrittrice Chiara Valerio, una delle festeggiate, si nota Roberto Saviano, ma c’erano anche Nicola Lagioia e Chiara Tagliaferri – eppure distinguere chi ha appena contratto matrimonio è facile anche per chi non conosce tutto il foltissimo stato di famiglia murgiano: c’è il più classico cerchietto di metallo al dito, che fa pendant con l’anello della rana e «non va spiegato: sappiamo che una fede nuziale rappresenta il vincolo e le sue promesse».

RIPRODUZIONE RISERVATA