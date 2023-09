Murgia oggi davanti al giudice Il legale: «È provata ma serena» Interrogatori sino a mercoledì 

«La mia assistita è provata per quanto accaduto, ma è serena». L’avvocato Enrico Maria Meloni, difensore dell’ex assessora regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia, conferma lo stato d’animo della sua cliente. «Attendiamo di leggere le carte», chiarisce, «per fare tutte le valutazioni del caso». Oggi l’ex esponente della Giunta guidata da Christian Solinas, finita in carcere a Uta, comparirà davanti al giudice Michele Contini per rispondere all’interrogatorio di garanzia. Non è ancora chiaro se risponderà alle domande, o se deciderà di farlo dopo aver letto la mole di atti e intercettazioni che accompagnano la misura cautelare.

Gli interrogatori

Tra oggi e domani tutti i 13 indagati finiti in carcere compariranno davanti al Gip che ha firmato l’ordinanza cautelare. Quelli rinchiusi a Uta potrebbero essere sentiti direttamente dal giudice Contini, mentre gli indagati confinati negli altri istituti di pena dell’Isola saranno ascoltati in remoto, con la videoconferenza. Lunedì e mercoledì, invece, si terranno gli interrogatori di garanzia dei 18 finiti ai domiciliari.

I difensori

Ancora ieri molti degli indagati finiti in carcere o ai domiciliari stavano ancora nominando i propri difensori di fiducia. Nicolò Cossu, il presunto capobanda, si è affidato all’avvocato Tullio Moni, mentre il presunto braccio destro, Tonino Crissantu, sarà assistito dalla legale Margherita Baragliu. L’anestesista Tomaso Cocco, che sarà sentito domani dal giudice, ha scelto di essere difeso dalle avvocate Rosaria Manconi ed Herika Dessì, mentre Paolo Murgia e Battista Mele hanno nominato anche loro Tullio Moni. L’avvocato Lorenzo Soro affiancherà Mario Antonio Floris, Alessandro Arca e Antonio Fadda, Alessandro Rocca sarà affiancato dal difensore Giuseppe Talanas, mentre Giovanni Mercurio sarà difeso dal legale Potito Flagella. L’avvocato nuorese Francesco Lai assisterà Riccardo Mercuriu, mentre il collega Carmelino Fenudi ha accettato la difesa di Tomas Littarru. Molti dei legali hanno già preannunciato che chiederanno ai propri clienti di avvalersi della facoltà di non rispondere o proporranno di far slittare l’interrogatorio dopo la lettura degli atti che supportano la misura cautelare. Vista la gravità delle contestazioni, quasi tutti potrebbero scegliere di «leggere le carte» prima di far parlare i propri assistiti.

Il manager

Non sarà sentito dal giudice, invece, il manager pubblico Massimo Temussi, indagato per abuso d’ufficio e rivelazione di segreto d’ufficio a favore dell’anestesista Tomaso Cocco, ma del tutto estraneo alle contestazioni più pesanti, comprese quelle di associazione di stampo mafioso o associazione segreta. Assistito dagli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio, già dal giorno del blitz del Ros e dell’Antimafia si è reso disponibile a essere sentito dai pm. «Io sono estraneo alla vicenda da cui scaturiscono gli arresti», ha detto subito Temussi, al vertice dell’Anpal Servizi Spa, «sono pronto a chiarire la mia posizione, auspico di poter essere ascoltato al più presto dagli inquirenti. Continuo con serenità il mio lavoro».

