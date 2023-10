Murgia e Cocco in Tribunale: «Nessuna mafia» 

Tre ore di battaglia processuale, tutta consumata a suon di dottrina penale e di pronunce della Cassazione, sulla qualificazione e sui contorni del reato di associazione mafiosa. Da una parte gli avvocati dell’ex assessora regionale Gabriella Murgia e del medico Tomaso Cocco che contestano l’aggravante mafiosa, dall’altra i pm della Dda che insistono con le argomentazioni che hanno portato a 31 ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari.

Lo scontro al Riesame

È stata una battaglia senza esclusione di colpi quella che, ieri mattina, ha contrapposto davanti ai giudici del Tribunale del riesame di Cagliari i pubblici ministeri Emanuele Secci e Rossana Allieri contro gli avvocati Enrico Meloni e Carlo Figus (difensori dell’ex assessora), e poi contro i legali Rosaria Manconi e Herika Dessì (legali del medico). Con ricorsi scritti depositati al collegio presieduto dalla giudice Lucia Perra (a latere Loche e Rosetti), gli avvocati hanno contestato non la sussistenza delle esigenze cautelari che legittimerebbero la custodia cautelare in carcere, ma anche l’esistenza dell’aggravante mafiosa ipotizzata nell’inchiesta della Dda.

Bocche cucite

Il Tribunale della Libertà ha disposto che l’udienza in camera di consiglio venisse celebrata a porte chiuse, con i carabinieri del Ros che sorvegliavano i corridoi. I due indagati sono arrivati scortati da un numerosi agenti della Penitenziaria, con i ferri di campagna ai polsi: non sono mancate le polemiche e le manifestazioni di stupore da parte dei presenti nel vedere i due indagati portati in manette, ma purtroppo lo prevede il regolamento per la traduzione dei detenuti dal carcere al Tribunale. Una volta in aula i ferri sono stati tolti. Inutile chiedere ad avvocati, giudici o pubblici ministeri cosa sia accaduto in udienza: tutti rispettano la consegna del silenzio e la riservatezza della camera di consiglio.

Poche indiscrezioni

Le poche indiscrezioni filtrate, però, raccontano di uno scontro teso tra difese e inquirenti, con la pm Rossana Allieri che avrebbe prodotto un’ulteriore informativa con fatti successivi a quelli che hanno convinto il Gip Michele Contini a ordinare la custodia cautelare in carcere per Tomaso Cocco. Un atto contenente intercettazioni successive a quelle indicate nell’ordinanza, che dunque chiarisce come l’inchiesta della Dda stia proseguendo anche ora che la misura cautelare è stata eseguita. Anche il primario della Terapia del Dolore del Binaghi avrebbe rilasciato dichiarazioni spontanee, difendendosi con forza dalle accuse. Ma nel suo caso, la Dda avrebbe rimarcato i collegamenti con Nicolò Cossu (noto Cioccolato) e Tonino Crissantu (nipote di Graziano Mesina). La Dda insiste col configurare l’ipotesi di associazione mafiosa, mentre i difensori la contestano in fatto e in diritto. È apparsa invece provata l’ex assessora Murgia: anche nel suo caso i difensori Meloni e Figus hanno ribadito l’insussistenza del 416bis (il reato che configura l’associazione mafiosa), chiedendo la scarcerazione della donna. I giudici si pronunceranno entro il 19 ottobre sull’eventuale revoca o mitigazione della misura cautelare e sulla sussistenza dei gravi indizi. Hanno fatto ricorso al riesame anche Antonio Michele Pinna (difeso dai legali Gianmario Solinas e Gabriele Satta) e Marco Zanardi, assistito da un legale piemontese.

