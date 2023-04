Muretti per fermare la caduta di detriti sulla Provinciale 17 

La Città metropolitana programma la messa in sicurezza della strada provinciale 17 da Flumini a Solanas. Interventi previsti anche a Solanas, borgata turistica di Sinnai. «Il progetto - dice Paolo Mereu, funzionario, responsabile del settore viabilità della Città metropolitana - prevede la realizzazione di un muretto non invasivo alto non più di 45 centimetri per frenare la caduta di detriti e pietre dalla collina lungo strada: in questo contesto, interverremo laddove il pericolo sussiste, non solo a Solanas, ma anche a Torre delle Stelle e nel tratto sino a Flumini della strada panoramica. La caduta di terriccio e pietre è stata in passato piuttosto frequente: bisogna eliminare ogni pericolo».

Da Solanas e non solo, arrivano segnalazioni sul mancato rispetto dei limiti di velocità con tanti incidenti. «A Solanas stiamo pensando a installare dissuasori luminosi dopo aver escluso - aggiunge Mereu - quelli sonori che creerebbero sicuramente non poco disturbo. Stiamo pensando anche alla realizzazione di marciapiedi ove è necessario».

«La Città metropolitana si sta dimostrando attenta alla situazione - dice Lazzaro Asuni, uno dei titolari del ristorante “Da Barbara” - chiediamo anche la realizzazione di una rotatoria all'altezza del bivio di Santa Barbara». «Stiamo monitorando la situazione - assicura Mereu - prevediamo anche la bitumazione di tratti di strada che presentano punti critici». (r. s.)

