«Muretti a secco in stato di abbandono» 

I muretti a secco nelle campagne del paese sono da tempo in stato di abbandono. Rappresentano da sempre un aspetto importante della storia e della cultura agraria di Guspini, ma da qualche tempo sono privi di manutenzione.

«Il Gal Monte Linas – dice la presidente Marinella Amisani - alcuni anni fa diede avvio a un progetto di salvaguardia attraverso fondi destinati a coloro che intendevano valorizzare le chiusure in pietra che caratterizzano il paesaggio rurale». Ultimamente le antiche chiusure dei campi dell’agro guspinese si stanno perdendo a causa di degli atti vandali e dell’utilizzo di reti metalliche al posto delle pietre.

Il Comune

Il sindaco Giuseppe De Fanti precisa che la tutela dei muretti è regolata da norme comunali: «È tutto già previsto nel Puc vigente già dal 2000». Malgrado l’esistenza di queste norme stanno scomparendo lunghi tratti di siepi di fichidindia lungo la strada Statale 126. Simona Cogoni del gruppo di minoranza in consiglio comunale ricorda che «i muretti a secco sono un elemento identitario del territorio sardo. Occorre trovare la modalità di tutelarli e proteggerli e per farlo non basta il controllo, ma agire con progetti educativi che aiutino tutti, adulti e non, a comprenderne la loro importanza storica e culturale. Forse coinvolgendo la scuola e le associazioni qualcosa si può fare. Credo fortemente che le istituzioni hanno il dovere di tutelare questi beni identitari presenti nel nostro territorio comunale».

Le campagne

«Nell’agro del paese si contano numerose località con chiusure agrarie fatte con muretti a secco – ricorda Dario Atzori, ex assessore comunale e grande conoscitore del territorio - Monti Maiori è una eccellenza. La sua caratteristica principale è la maestosità dei muri a secco inseriti nel massiccio roccioso di basalto che si erge maestoso dal sottostante bosco di lecci». Quel monte da sempre è una inestimabile risorsa ambientale e naturalistica. Sino a pochi decenni fa era luogo ideale per la nidificazione dell'aquila reale. «Le chiusure in pietra di questa località vanno tutelate e ricostruite nei punti in cui hanno avuto cedimenti – prosegue Atzori - ma servono persone capaci perché occorre avere una grande manualità e competenza. Sarebbe utile una ricognizione per la salvaguardia del paesaggio facendo progetti per trovare risorse da mettere disposizione per recuperi mirati per sostenere queste iniziative. Il muro a secco aveva la finalità di dividere i poderi». In passato erano gli stessi pastori o allevatori che eseguivano la manutenzione, attualmente si stanno perdendo per l’utilizzo dei paletti e reticella. «I muretti a secco erano presenti ovunque anche vicino ai corsi d’acqua - dice Giovanni Ortu proprietario di un terreno a Is mulinus ‘e Sattai - mio padre faceva periodicamente la manutenzione ai muretti, nelle parti esterna metteva le pietre grandi, all’interno inseriva il pietrame di piccola pezzatura».

