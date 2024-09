Muredda a baradili secondo pronostico 

Il nome di Antonio Muredda era quello più importante tra i partecipanti al Trofeo Le Due Giare, organizzato dalla Fabio Aru Academy. Lo Junior della Mepak non ha tradito e ha tagliato per primo a Baradili il traguardo della gara per Juniores e Allievi, precedendo dopo 76 km Federico Pileri (Terranova) e il primo degli Allievi, Edoardo Mocci.

Tra gli Esordienti, sui 38 km, si è imposto il 2° anno Matteo Putzolu .

Ordini d’arrivo

Juniores : 1. Antonio Muredda (Mepak Junior T.), 2. Federico Pileri (Terranova Fancello), 3. Mauro Deriu (Uc Guspini), 4. Mattia Solferino (Dueppi Cp), 5. Nicola Olla (Uc Guspini).

Allievi : 1. Edoardo Mocci (Uc Guspini), 2. Andrea Balliana (Arkitano), 3. Nicola Giorri (Fabio Aru Academy), 4. Vittorio Canu (Terranova F.)

Esordienti 2° anno : 1. Matteo Putzolu (Pool Bike Serraman- na), 2. Alessio Meloni (Fabio Aru Academy), 3. Michele Casula (Donori Bike Team), 4. Riccardo Vinci (F. Aru Aca- demy), 5. Leonardo Onida (id.).

Esordienti 1° anno : 1. Yasin Ben Ismail (Terranova Fan- cello), 2. Nicholas Rossi (id.), 3. Rodrigo Manca (VC Sarroch), 4. Emanuele Farina (Terranova).

Donne : 1. Soraya Cancedda (Ed, Vc Sarroch), 2. Daria Piana (Da, Crazy Wheels).

