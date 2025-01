«Muravera, via Roma non può assorbire l’ondata di traffico» 

Qualche striscia nuova ieri mattina è comparsa sulle strade di Muravera. A tracciarla gli operai della Provincia del sud Sardegna: segnali di stop, indicazioni per raggiungere Tortolì, aree gialle (tipiche dei cantieri). Piccoli interventi che dovrebbero servire a far defluire meglio il traffico che da lunedì 13 gennaio - con la chiusura della galleria Arexini - si riverserà sul centro abitato. Interventi che però, come spiega l’assessore alla Viabilità Fabio Piras, sono del tutto insufficienti. «Ben venga - dice Piras - la segnaletica, le garanzie però erano altre, e cioè la messa in sicurezza della via Roma e di tutte le strade che fanno parte del percorso alternativo. E per messa in sicurezza la richiesta minima era quella di rifare un manto stradale che ancora adesso è pieno di buche, con le strisce si risolve ben poco».

Punti critici

Il paese, insomma, già da lunedì rischia di restare paralizzato «perché - aggiunge Piras - ci sono almeno cinque punti critici». L’elenco parte dall’ingresso sud, e cioè la deviazione in prossimità del campo sportivo: il raggio di manovra non è sufficiente per i mezzi oltre i dodici metri. Stesso discorso per l’incrocio tra via Roma e viale dei Platani e tra viale dei Platani e via Sarrabus. C’è poi il problema dell’incrocio tra via Giardini e via Sarrabus e quello tra la stessa via Sarrabus e via Roma dove c’è il distributore Q8. Non solo: di fronte all’ospedale, sempre in via Roma, la fermata dei pullman dell’Arst (sino a quattro uno dietro l’altro) ostacolerà il normale defluire del traffico e potrebbe rallentare la corsa delle ambulanze.

Il caos

«Non ci si rende ancora conto - dice ancora l’assessore Piras - del grande caos cui stiamo andando incontro. Faccio solo un esempio, quello dei corrieri che trasportano merci. Da un giorno all’altro passeranno da dieci a cento ogni ora». Tra le contromisure «forse ci ritroveremo costretti a togliere gli stalli per la sosta della auto di fronte al bar Corallo, anche quello un punto critico della via Roma nel caso in cui si incrocino due camion».

Il rapporto

Ma la battaglia per non soccombere di fronte alle decisioni (quasi) unilaterali dell’Anas è appena iniziata: «Intanto - conclude Piras - la polizia locale sta predisponendo una relazione fotografica per documentare lo stato delle strade adesso e a metà aprile, dopo il passaggio prolungato dei mezzi pesanti. Ribadiamo, Anas e Provincia ad ora non hanno mantenuto gli accordi. Le strisce che stanno tratteggiando sono un dieci per cento degli interventi da noi richiesti».

Sulla questione è intervenuta anche la minoranza di “Obiettivo Muravera”: «La chiusura della galleria S’Arexini - sottolineano Gianfranco Sestu, Francesca Mattana e Andrea Zinzula - pone ancora una volta sotto i nostri occhi la problematica della viabilità muraverese, che, ci dispiace dirlo, non è stata mai realmente affrontata in questi anni. Noi abbiamo a più riprese sottolineato la necessità di intervenire sulla viabilità», ed invece, questa la sintesi dell’opposizione, nulla è stato fatto da parte della maggioranza.

«Forse ora - conclude il gruppo di minoranza in Consiglio “Obiettivo” - qualcosa comincerà a smuoversi. Sarà il caso di dire, sebbene con poca convinzione in questo caso, che non tutti i mali vengono per nuocere».

