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Tennistavolo.
20 maggio 2026 alle 00:26

Muravera torna in A1F con la seconda squadra 

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L'assenza del Muravera dalla serie A1 femminile di tennistavolo è durata poco più di due mesi. La squadra B, allenata da Nicola Pisanu, ha vinto i playoff della serie A2, disputati nello scorso weekend a Terni. Nella prossima stagione assicurerà così al Muravera la presenza nella massima serie. Un campionato dominato dalla prima all'ultima partita. Primo posto nel girone C nella fase eliminatoria, con nove vittorie e un pareggio e +6 sulla seconda, en plein nei playoff con tre vittorie. La prima contro il Molfetta, 4-0 con due punti di Giulia Cavalli, numero 12 d’Italia, uno di Ainoha Cristobal e della giovane promessa Candela Sanchi, 18 anni e numero 13 del ranking. Nelle altre due partite la scena è di Cristobal. Doppiette con la Vallecamonica, battuta 4-1, affermazione che valeva la promozione anticipata, e nel 4-1 con il TT Torino nel match conclusivo. L'atleta spagnola ha concluso la stagione imbattuta con ventinove partite vinte. ( m.c. )

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