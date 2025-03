muravera-norbello dà il via ai playoff 

È un ritorno ai playoff in A1 femminile di tennistavolo, il Norbello sei anni dopo, il Muravera addirittura vent’anni dopo. In entrambi i casi la corsa si fermò per mano del Castelgoffredo (per il Muravera alla bella in finale). Oggi per le due squadre il presente è una doppia sfida tutta sarda in semifinale. Il primo capitolo oggi pomeriggio alle 15,30 nella Palestra “Cuccu” a Muravera, mercoledì la parola fine nella Palestra Comunale di Norbello. Non è prevista garatre: in caso di parità passa Norbello (che ha chiuso primo e imbattuto) per la migliore classifica della prima fase nei confronti del Muravera (4° con 10 punti in meno). Ciò che rende incerta e avvincente questa semifinale è che il Muravera si esalta con le grandi, ha infatti pareggiato con Norbello e Castelgoffredo, ottenendo due punti decisivi per la qualificazione.

Duelli tutti da gustare intorno al tavolo. Nel Norbello della coach Olga Dzelinska c’è l’imbattuta Hana Matelova campionessa europea di doppio, Magdalena Sikorska, Ana Tofant e Tan Wenling protagonista con il Castelgoffredo nelle tre finali scudetto giocate dal Muravera dal 20023 al 2005. Risponde il Muravera di Michael Oyebode (che ha allenato il Norbello nel 2010, l’anno della promozione in A1) con Olga Vorobeva, solo una sconfitta nella stagione in corso, Roxana Istrate, Olga Vishnyakova e Valentina Roncallo.

